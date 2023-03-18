Киев, 18 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Житомирской области вводятся отключения электроэнергии из-за значительного повреждения сетей. Об этом 18 марта сообщили в компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вынужденно применяются ограничения потребления», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киевской области возможны ограничения при росте потребления энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта в некоторых районах Киева и Киевской области отключали электроэнергию по стабилизационным графикам.