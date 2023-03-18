Москва, 18 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008 год, скорее всего, не повторится. Об этом 18 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на прогнозы экономистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Агентство пишет, что после краха Silicon Valley Bank в финансовом секторе США возникла паника. За семь дней игроки рынка заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300 млрд долларов, такой суммы не просили даже в 2008 году.

Авторы статьи, ссылаясь на мнение экономистов, отмечают, что, несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008 год, по всей видимости, не повторится.

По словам финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Сергея Чеврычкина, сейчас у банков выше капитализация, лучше риск-менеджмент.

Отмечается, что в Европейском центральном банке заверили, что угрозы финансового кризиса нет, а проблемы Credit Suisse являются локальными.

Авторы статьи указывают на то, что поскольку Россия в результате санкций изолирована от западной системы, то трудности западных банков никак не затрагивают её.

Как передавало ИА REGNUM, обозреватель Newsweek Кэтрин Фанг считает, что кризис в банковской сфере Соединённых Штатов сыграет на руку России в украинском конфликте.