Москва, 18 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Новые правила вступят в силу с мая 2023 года. Пенсии наличными можно будет получать на дому или в кассе почтового отделения.

Авторы инициативы ранее отмечали, что новые правила позволят избежать ситуаций, при которых иные почтовые службы не доставляют пенсии в случае возникновения ЧП или стихийного бедствия в той или иной местности.

В настоящее время пенсии через иные организации, занимающиеся их доставкой, получают около полутора миллионов человек.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации одобрил данный закон на заседании 15 марта.