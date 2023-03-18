Москва, 18 марта, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Биатлонистка Екатерина Бех не рассматривает возвращение в сборную Украины, в ближайшее время она получит российский паспорт. Об этом 18 марта сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Биатлонистка

«Екатерина вернулась. В этом сезоне она уже не выступит, потому что сейчас лечит травму плеча. После будет бегать за Россию. Ждём, что паспорт она получит до конца месяца», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Напомним, Бех была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции. В августе 2022 года 24-летнюю спортсменку включили в состав сборной Московской области. В ноябре она получила вид на жительство в России.

В начале 2023 года Бех выехала в Европу для лечения хронического заболевания. В феврале украинские СМИ написали, что она может вернуться в сборную Украины.

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