Москва, 18 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Командир штурмовой роты с позывным Батя рассказал о подвиге участника спецоперации, командира штурмовой группы Александра Мальцева с позывным Кубань.

Иван Шилов ИА REGNUM Герои специальной военной операции

По его словам, которые приводит РИА Новости, боец из Санкт-Петербурга в одиночку за один бой уничтожил под Кременной трёх бойцов ВСУ и столько же взял в плен. Военнослужащий уточнил, что Кубань погиб в одном из боестолкновений.

«Бойцы мои начинали атаковать первый опорник, на второй группа Кубани зашла с двух флангов, взяла его. Кубань сел в засаду — там окопчик был для наблюдателя, выждал минут сорок», — рассказал российский боец, уточнив, что военнослужащие названного полка заняли три опорных пункта ВСУ.

Командир добавил, что Мальцев погиб на третий день после той операции.

Как сообщало ИА REGNUM, военные ВСУ предприняли попытку танкового прорыва на запорожском фронте, которая вновь закончилась неудачно.