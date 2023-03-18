Москва, 18 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи обязаны предоставлять по требованию правоохранительных органов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Так, согласно изменениям, вносимым в закон «О связи», собственники или прочие владельцы технологических сетей связи, которые имеют номер автономной системы, обязаны хранить на протяжении трех лет и предоставлять уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности России, сведения о фактах приёма, передачи, доставки, обработки голосовой информации, звуков, изображений, текстовых сообщений, видео либо других электронных сообщений, другие сведения о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также сведения об этих пользователях.

Правительство России наделяется полномочием установления состава информации, которая подлежит хранению, места и правил её хранения, порядка её предоставления, а также порядка контроля за деятельностью собственников или других владельцев технологических сетей связи, связанной с хранением этой информации.

Данный закон вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Поправки вносятся в статью 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, административный штраф для граждан составит 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100–200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300–500 тысяч рублей.