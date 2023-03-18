Донецк, 18 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Модернизированные танки Т-80 активно используют в боях за Артёмовск российские бойцы, об этом участник подразделения «Вагнер» рассказал РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

Танки Т-80 БВМ, уточнил он, оснащены всепогодным тепловизионным прицелом и могут работать в различных условиях. В день экипаж выпускает по противнику 60–80 снарядов, рекордное значение — 128 снарядов.

«Танк замечательный, защищает нас, подвижный, маневренный. Т-80 БВМ — броня, скорость, в конвейере 28 снарядов», — рассказал боец.

По словам танкиста, каждый выезд проходит «насыщенно и разнообразно». Украинские войска ведут обстрел из «Градов», ствольной артиллерии, миномётов.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Василий Дандыкин сравнил значение Артёмовска (до 1927 года — Бахмут) для киевского режима со значением Ленинграда для Гитлера. При этом попытки удержать город оборачиваются для Киева чудовищными военными потерями.