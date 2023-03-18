Минск, 18 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Минске объявлено, что созданное в 2004 году общественное объединение «Белая Русь» стало партией. Соответствующее решение было принято 18 марта в ходе её учредительного съезда, сообщает пресс-служба Совета республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Участие в учредительном съезде партии «Белая Русь» принимает председатель Совета республики Наталья Кочанова. Всего на встрече присутствуют около тысячи делегатов из всех регионов Белоруссии. Одним из гостей стал председатель высшего совета партии «Единая Россия», посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Участники съезда рассмотрят вопросы создания, утверждения Устава, принятия Программы, избрания руководящего и контрольно-ревизионного органа политической партии «Белая Русь».

Согласно проекту Устава партии, целями её создания являются обеспечение в Белоруссии незыблемости конституционного строя и гражданского согласия, построение социально справедливого общества и объединение граждан республики на основе приоритетности национальных интересов, культурных традиций, исторической памяти, патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудили совместную работу в сфере импортозамещения, перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который должен пройти через Россию, Азербайджан и Иран. Отдельно стороны остановились на вопросах сотрудничества в сфере микроэлектроники.