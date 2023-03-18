Москва, 18 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. МИД РФ будет добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на газопроводах «Северный поток», несмотря на отказ Копенгагена от совместного с Россией расследования. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 18 марта на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. «Замести под ковёр» этот вопрос не удастся», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Дания, защищающая интересы США, изначально не была заинтересована в расследовании, которое могло бы «пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов».

В министерстве отметили, что только открытое международное расследование с участием России может дать достоверные данные о заказчиках диверсий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген отказал Москве в доступе к расследованию ЧП на «Северных потоках». В тот же день Захарова назвала недопуск Москвы к расследованию «махинацией и лохотроном».