Киев, 18 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за поврежденное во время конфликта жильё. Об этом 18 марта сообщает украинское издание «Страна».

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Разрушенный дом

Согласно документу, собственники разрушенных квартир получают цифровые жилищные сертификаты, при этом компенсации будут предоставляться за разрушенное или поврежденное имущество с 24 февраля 2022 года.

Уточняется, что действие закона не распространяется на объекты, которые на момент введения военного положения находились под контролем России.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ второй раз за день обстреляли населённый пункт в Белгородской области. В результате обстрела в частном домовладении были выбиты окна, а также разрушены забор и фасад.