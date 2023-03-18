Москва, 18 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об уменьшении срока давности по некоторым экономическим статьям, а также о прекращении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов при уплате штрафов и недоимок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По ряду статей Уголовного кодекса максимальные сроки заключения сокращаются на 1–2 года, что приведет и к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности за эти виды правонарушений.

Также закон расширяет указанный в Уголовно-процессуальном кодексе перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения. Уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело должно прекращаться при уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла данный закон в третьем чтении на заседании 14 марта.