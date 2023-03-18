Москва, 18 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В ближайшее время в Иране могут запустить платежную систему «Мир». Об этом заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Россия и Иран подпишут в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Товарооборот между Россией и Ираном вырос более чем на 36%.