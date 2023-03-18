Исламабад, 18 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Пакистане полицейские проникли в резиденцию бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в Лахоре, сообщает 18 марта Reuters.

Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция Пакистана

По данным агентства, полицейские проникли в резиденцию после нескольких дней противостояния и ожесточенных столкновений между силовиками и сторонниками экс-премьера, когда 14 марта полиция пыталась арестовать Хана.

Как сообщало ИА REGNUM, в истории Пакистана по меньшей мере семь бывших премьер-министров были арестованы по различным делам и предстали перед судом с тех пор, как в 1947 году это государство появилось на свет, обретя независимость от британского колониального правления.