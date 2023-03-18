Киев, 18 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный провёл телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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По его словам, в разговоре также принимали участие министр обороны Украины Алексей Резников, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александр Тарнавский.

Ермак добавил, что позже к разговору присоединился Владимир Зеленский. Представители двух стран обсудили потребности украинских военных и ситуацию на фронте.

Напомним, по мнению главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, удержание Артёмовска под контролем ВСУ имеет ключевое значение для обороны всего фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский сбежит за границу из-за боязни быть убитым офицерами ВСУ.