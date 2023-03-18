Москва, 18 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Закон, упрощающий совершение покупок в зарубежных интернет-магазинах, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

Закон позволяет совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах в пределах 15 тыс. рублей без прохождения идентификации личности.

Ранее это было возможно только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Теперь такая норма распространена и на иностранные площадки.

Согласно новым нормам, для онлайн-покупок в пределах 15 тыс. рублей не нужна идентификация — ни полная, предусматривающая личную явку в отделение банка, ни упрощённая, которая требует предоставления паспортных данных.

В качестве исключений идентификация может потребоваться, если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег, а также если получателем денег является физлицо или некоммерческая организация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин подписал закон о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов.