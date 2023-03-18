Москва, 18 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Более пяти тысяч объектов инфраструктуры было создано в Крыму с 2015 года. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Минстроя России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Отмечается, что в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на полуострове модернизируется коммунальная инфраструктура, развивается жилищное и дорожное строительство, строятся значимые социальные учреждения.

Уточняется, что за период реализации программы с 2015 года в Крыму было построено 563 важных для полуострова объекта, ещё 399 объектов находятся в стадии реализации.

Одним из мероприятий данной программы является привлечение частных инвестиций на полуостров. На полуострове создана свободная экономическая зона, участниками которой на Крымском полуострове стали 1 578 хозяйствующих субъекта, при этом не менее 85% из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Данный механизм позволил ввести в эксплуатацию 5 777 объектов инфраструктуры и создать 94 тысячи рабочих мест», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, за этот период в Крыму была снята энергоблокада благодаря построенной Балаклавской ТЭС, был возведён водозабор на реке Бельбек, было запущено обновлённое железнодорожное сообщение, введена в эксплуатацию автотрасса «Таврида», сейчас завершается строительство последнего, восьмого этапа этой автотрассы.