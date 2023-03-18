Москва, 18 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Объекты будут включены в единый государственный реестр без проведения историко-культурной экспертизы.

Закон предусматривает включение архивных документов, музейных предметов и коллекций, редких документов и коллекций библиотечного фонда и иных ценных объектов в соответствующие национальные фонды России.

Принятие закона создаст условия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и культурных ценностей в новых регионах страны, отмечали в своем заключении члены комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию президент заявил, что Россия уже начала и будет продолжать наращивать темпы восстановления и развития новых регионов страны.