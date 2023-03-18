Москва, 18 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Закон о переименовании районных судов в городе Грозном подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 18 марта на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Ленинский районный суд Грозного переименован в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, Заводской — в Шейх-Мансуровский. Изменения инициированы парламентом Чечни.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Закон принят в связи с соответствующими переименованиями районов Грозного в конце 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, названия судов оставались прежними, что создавало неудобства для граждан.