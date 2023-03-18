Лондон, 18 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Стоимость ремонтных работ британского авианосца Prince of Wales — возросла с 3 млн до 20 млн фунтов стерлингов (24 млн долларов), то есть почти в семь раз, пишет 18 марта британская газета The Times со ссылкой на источники.

Kenny Smith Авианосец HMS Prince of Wales ВМФ Великобритании

Основная часть работ должна осуществляться в Англии, но корабль из-за прошедшего периода проливов не может пройти под мостом и до сих пор находится в Шотландии. Его пребывание в сухом доке Росайта чрезвычайно затратно, дата отправки корабля вынужденно перенесена на 23 мая.

Известно, что у авианосца в августе 2022 года вышел из строя гребной винт во время выхода из Портсмута к берегам США.

Британские власти ответственность за поломку корабля возложили на французскую оборонную компанию и её норвежского субподрядчика. Ведётся расследование, которое определит того, кто понесёт расходы по ремонту авианосца.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия никак не может отправить авианосец «Принц Уэльский» в США, где на него изначально должны были погрузить самолёты F-35. В 2020 году на корабле дважды происходил разрыв трубы, из-за чего затопило несколько палуб. В 2022 году возникла проблема с гребным валом, а затем в механизме авианосца обнаружили «трещину». Ввод в строй нового британского авианосца из-за «элементарной ошибки» отложен.