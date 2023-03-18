Москва, 18 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Документ опубликован 15 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Соглашение, которое было подписано в Баку 26 апреля 2022 года, предусматривает распределение финансовой ответственности России и Азербайджана по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. Действие данного договора распространяется на граждан России и Азербайджана, а также членов их семей.

Документ касается накопительной пенсии, всех видов страховых пенсий, других выплат за счет средств пенсионных накоплений, социальных пенсий. А в случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третью страну назначившая пенсию сторона продолжит её выплачивать по выбору гражданина на своей территории либо будет переводить на территорию другой стороны договора.

В документе предусмотрено, что в случае назначения региональной или федеральной социальной доплаты к пенсии в России учитываются пенсии, которые были установлены в соответствии с законодательством Азербайджана. При этом социальная пенсия в России назначается и выплачивается в соответствии с законодательством РФ, если застрахованное лицо не получает пенсии в Азербайджане.

Как передавало ИА REGNUM, Россия и Азербайджан разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, эти проекты будут иметь не только двусторонний, но и региональный характер, а где-то даже глобальный.

16 марта у президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в свете заключённых трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.