Астана, 18 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, находящимся в Астане с визитом, пригласил главу британского правительства Риши Сунака посетить республику. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку», — говорится в распространённой информации.

В пресс-службе также рассказали, что глава Казахстана пригласил премьер-министра Британии в республику «в любое удобное для него время». Ожидается, что данный визит предоставит возможность для обсуждения ряда вопросов по укреплению связей между странами.

В ходе встречи Токаев и Клеверли обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, пояснили в пресс-службе.

«Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии», — сказал президент Казахстана, отметив позитивную динамику развития отношений между Астаной и Лондоном.

Ранее Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания намерена и дальше содействовать Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергоносителей.