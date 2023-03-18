Москва, 18 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Закон о введении административной ответственности за распространение информации по изготовлению боеприпасов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Штрафы для граждан за публикацию инструкций о способах изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч руб. с конфискацией предмета правонарушения. Поправки вносятся в статью 13.15 КоАП РФ.

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Для должностных лиц наказание составит от 40 тыс. до 80 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, для юрлиц и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев.