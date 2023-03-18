Херсон, 18 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 18 марта поздравил жителей Крыма и Севастополя с девятой годовщиной возвращения регионов в состав России.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Это событие положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил жителей Крыма и Севастополя за поддержку в тылу и на фронте и пожелал регионам-соседям «успехов в мирном строительстве и побед на поле боя».

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что весной 2023 года на Украине разразится кризис, в результате которого к России мирно перейдут Николаевская и Одесская области, а также временно оккупированная Киевом часть Запорожья.