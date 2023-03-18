Москва, 18 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для российских граждан, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД Российской Федерации о нежелании в нем состоять. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Так, со дня подачи заявления российский гражданин обязан не совершать действий, которые «связаны с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

При несоблюдении выносится заключение, по которому соответствующее заявление считается недействительным. Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в украинском гражданстве можно спустя десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Поправки вносятся в статью 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее ей предусматривалось наказание лишь за дискредитацию ВС России в целях защиты интересов страны и её граждан. Нынешние правки касаются добровольческих формирований, организаций или лиц, оказывающих содействие ВС РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем, кто не поддерживает действия Вооруженных сил РФ и не согласен с проводимой специальной военной операцией в защиту Донбасса, покинуть Россию.

Аксенов уверен, что в момент, когда Россия «противостоит злу», все споры и амбиции должны уйти в прошлое.