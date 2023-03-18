Москва, 18 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Абсолютное большинство опрошенных жителей России уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ по случаю девятой годовщины вхождения полуострова в состав Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, в правильности принятия такого решения уверены 86% респондентов, в том числе 67% из них убеждены, что это «безусловно правильно» (это выше, чем в 2021 году, — 57%).

Жители отмечают, что Крым является исконно русской землей (53%).

Уточняется, что 85% опрошенных положительно относятся к вхождению Крыма в состав России, с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных — 63%. Отрицательно высказались об этом событии 9% (в 2021 году их было 13%).

ВЦИОМ не уточнил, сколько было опрошено респондентов.

Как передавало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину доверяют 77% опрошенных граждан России.