Белгород, 18 марта, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Ложные сообщения об угрозе терактов поступают жителям Белгородской области. Об этом заявили 18 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Жители области сообщают о звонках, поступающих с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами России. Лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!» — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МЧС напомнили, что доверять можно только информации на официальных ресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Белгородской области и ряде других регионов прозвучали сигналы воздушной тревоги. В МЧС позднее объяснили, что серверы некоторых телеканалов и радиостанций были взломаны.