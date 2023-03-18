Москва, 18 марта, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники следственного департамента МВД России завершили расследование уголовного дела о получении от Минпромторга субсидии за мнимые изобретения. Об этом 18 марта сообщает «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что ущерб составил порядка 400 млн рублей.

«В окончательной редакции к эпизоду с хищением 160 млн рублей, полученных аферистами за купленный в магазине и выданный за собственную разработку детский конструктор «Поезд «Россия», добавились еще два», — пишет издание.

Отмечается, что количество обвиняемых увеличилось с трех до шести. Уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере было возбуждено 1 марта 2022 года.

По информации издания, подозреваемые приобрели несколько десятков комплектов детских конструкторов стоимостью примерно 15 тысяч рублей за штуку, переклеили на них ярлыки и представили их в Минпромторг как свои.

Уточняется, что с декабря 2018 года по декабрь 2019 года фигуранты получили от Минпромторга 159,8 млн рублей в качестве «компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора».

Отмечается, что фигуранты приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 100 томов.