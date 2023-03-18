Брюссель, 18 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал правительство США задуматься о собственных военных преступлениях.

DVIDSHUB ВС США в Ираке

«Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные», — написал он в социальной сети Twitter, добавив, что совершившие военные преступления должны быть наказаны.

Депутат также задался вопросом, когда именно будут арестованы экс-президент США Джордж Буш и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, виновные в гибели миллионов жителей Ирака.

Таким образом евродепутат отреагировал на решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщало ИА REGNUM, зрители телеканала MSNBC предложили поставлять Украине больше консервированных помидоров после того, как жена президента страны Владимира Зеленского Елена пересказала украинскую байку о российском дроне, якобы сбитом банкой с помидорами.