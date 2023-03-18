Мелитополь, 18 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Военные ВСУ предприняли попытку танкового прорыва на запорожском фронте, которая вновь закончилась неудачно, сообщает 18 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что на кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать пораженную в результате слаженной работы различных подразделений ВС России вражескую технику.

В Министерстве обороны России ранее отметили, что за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР, в результате были уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор со стороны российских войск и понесла потери в районе города Васильевки Запорожской области, ранее рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.