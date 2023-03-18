ВС России подавили танковый прорыв ВСУ на запорожском направлении
Мелитополь, 18 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Военные ВСУ предприняли попытку танкового прорыва на запорожском фронте, которая вновь закончилась неудачно, сообщает 18 марта РИА Новости.
Отмечается, что на кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать пораженную в результате слаженной работы различных подразделений ВС России вражескую технику.
В Министерстве обороны России ранее отметили, что за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР, в результате были уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор со стороны российских войск и понесла потери в районе города Васильевки Запорожской области, ранее рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.