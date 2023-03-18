Звенигород, Московская область, 18 марта, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Российские специалисты разрабатывают и выпускают инновационные медицинские препараты, говорить о производстве исключительно дженериков неправильно. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 18 марта на образовательном медицинском форуме Sechenov. pro.

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Он привёл в пример разработку препарата для лечения болезни Бехтерева — воспалительного поражения суставов и позвоночника. Препарат проходит клинические исследования. Он позволит не просто лечить тяжёлый недуг, но и возвращать пациентов к нормальному образу жизни.

«Говорить о том, что наша страна выпускает только дженерики, — нет. Это точно не так. У нас есть разработка инновационных и прорывных препаратов», — подчеркнул Мурашко.

По его словам, копии оригинальных препаратов — дженерики — выпускают все страны, и это нормально. За счёт этого лечение становится дешевле, в конечном итоге достигается экономический эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко анонсировал появление в 2023 году в России свыше 1200 объектов здравоохранения. Более 900 из них относятся к первичному звену.