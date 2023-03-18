Москва, 18 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Удержание Киевом Артёмовска вредит предстоящему наступлению ВСУ. Об этом 18 марта пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Авторы статьи отмечают, что Вашингтон фактически гонит ВСУ в наступление.

«У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую», — напомнили они слова главы Пентагона Ллойда Остина, отметив, что на Западе ждут от Киева «решительных действий», при этом почти открыто требуют уйти из Артёмовска. В Киеве также признают, что освобождение этого города не даст Вооружённым силам России решающего преимущества.

Агентство напоминает, что Зеленский постоянно проводит заседания, где все в один голос утверждают о необходимости продолжения удержания города, при этом в западных СМИ обращают внимание на то, что это вредит предстоящему контрнаступлению, поскольку ВСУ теряют в этом городе наиболее боеспособные части.

Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов не думает, что операция ВСУ будет успешной.

«Да, они могут добиться каких-то локальных побед, но переломить ситуацию не удастся», — приводит агентство его слова.

Тем не менее Киев попытается это сделать, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то достижения, добавил эксперт.

Отмечается, что, согласно данным Business Insider, в США в месяц произвели всего 14 тысяч снарядов, к весне они намеревались увеличить производство до 20 тысяч снарядов, а к 2025-му — до 90 тысяч.

Авторы обращают внимание на то, что в наступление ВСУ отправляют уже сейчас, и здесь возникают сложности, поскольку, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, лишь обороняясь, ВСУ каждый месяц тратят порядка 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, что в шесть-семь раз больше, чем производят США и Киеву отправляют не все.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, ветерана боевых действий, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, решение о судьбе города Артёмовска отдано на усмотрение президента Украины Владимира Зеленского потому, что он уделяет развитию событий по этой ситуации особое внимание. Он считает, что это не просто город, который имеет значение, это то же самое, что Ленинград для Гитлера.