Мелитополь, 18 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили ракетным ударом базу иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева, в городе Запорожье. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 18 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что удар по ресторанному комплексу, где находились иностранные наёмники, был нанесён в 04:15 по местному времени (05:15 мск). Комплекс «Моника Беллуччи» расположен на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу.

На опубликованных снимках видно разрушенное здание. По словам Рогова, здесь была одна из основных баз, где располагались «элитные» наёмники, включая инструкторов.

«Количество тел боевиков, которые достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил о серии взрывов в городе Запорожье, временно остающемся под контролем киевского режима.