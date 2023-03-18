Симферополь, 18 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не смогли сдержать развитие Крыма. Об этом 18 марта заявил председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова», — приводит его слова РИА Новости.

Чарногурский также отметил ускорение развитие региона после возвращения Крыма в состав России.

По его словам, за девять лет были построены трасса «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, социальные выплаты поднялись до российского уровня.

«Запад использует санкции в своих геополитических целях с Крымом, не считаясь с интересами простых крымчан», — подчеркнул экс-премьер-министр Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, колоссальный путь прошёл Крым с момента воссоединения с Россией, полуостров преобразился в лучшую сторону. В МИД РФ отметили развитие и серьёзную модернизацию транспортной инфраструктуры Крыма, расширение и выведение на качественно новый уровень социальной сферы.