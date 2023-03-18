Тегеран, 18 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что эпицентр находился в 48 км от города Бендер-Ленге. Очаг залегал на глубине 88 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны достигло 48 тысяч человек.

Материальный ущерб оценивается в 2 трлн турецких лир, или в сумму, превышающую $105 млрд.