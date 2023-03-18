В Санкт-Петербурге задержали водителя микроавтобуса, сбившего шесть человек
Санкт-Петербург, 18 марта, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя микроавтобуса, сбившего шесть человек на остановке в Красносельском районе города. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
Задержание
Отмечается, что водитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта микроавтобус «Форд-Транзит» по неустановленной причине выехал на остановку общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей.
Позже стало известно, что одна женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние двоих детей расценивается как средней степени тяжести, ещё одного ребёнка — тяжёлое, но стабильное.