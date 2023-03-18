Мелитополь, 18 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. На заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области сотрудниками МВД России обнаружен схрон с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Выявлен оружейный тайник на заброшенной ферме рядом с селом Новокиевка», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Уточняется, что в схроне находились оружие, боеприпасы и военная форма ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения ВСУ, расположенного в селе Велетенское под Херсоном.