Махачкала, 18 марта, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Борт, вылетевший в Сочи из Ижевска, из-за сложных погодных условий приземлился в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Ижавиа» в своём телеграм-канале.

Suleymannabiev Махачкала

По её информации, рейс I8-501 Ижевск — Сочи приземлился на запасном аэродроме в Махачкале.

Уточняется, что вылет отложен до возобновления приёма самолётов в Сочи. Пассажиров разместили в залах аэропорта Махачкалы, им предоставили прохладительные напитки, заказали горячее питание.