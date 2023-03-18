Москва, 18 марта, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Главный режиссёр российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и постановщик конкурсов «Мисс Россия» Николай Затылкин найден мёртвым на северо-западе Москвы. Ему было 48 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Валерий Левитин/ РИА Новости Главный режиссер Mercedes-Benz Fashion Week Russia Николай Затылкин

Утром 16 марта в полицию обратилась 47-летняя супруга Николая Затылкина Ольга, женщина была обеспокоена пропажей мужа. Два дня Николай не отвечал на звонки и сообщения. Наряд полиции направили по одному из адресов, где мог находиться мужчина.

«Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Николай Затылкин был значимой фигурой в мире моды. Он был основателем и руководителем Zatylkin Fashion Team, которая занималась организацией многих крупных модных показов. Его клиентами были такие бренды, как Nike, Escada, Mango и многие другие. Николай был продюсером и главным режиссёром показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также режиссёром-постановщиком национального конкурса «Мисс Россия» и его финального шоу в 2021 году. Затылкин участвовал в качестве эксперта в съёмках реалити-шоу «Ты Топ-модель» на ТНТ, где ставил для участниц дефиле.