Москва, 18 марта, 2023, 11:06 — ИА Регнум. ВСУ в Угледаре используют мирное население и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия. Факты этих преступлений зафиксировал оператор БПЛА в составе отряда спецназа «Викинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно блиндаж, который оборудован рядом с детской площадкой и многоквартирным домом, а за соседним домом — укрытую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения ВСУ, расположенного в селе Велетенское под Херсоном.