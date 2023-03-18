Симферополь, 18 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией является символом возвращения русских земель. Об этом 18 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении», — написал Аксёнов.

В опубликованном видео он заявил, что жители Крыма едины в поддержке специальной военной операции и поддержке своего Отечества. Глава региона также отметил, что сегодня, как и в дни Крымской весны, жители полуострова сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 16 марта 2014 года Крым и Севастополь провели референдумы по воссоединению с Россией. 18 марта 2014 года состоялась церемония принятия новых субъектов в состав РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днём воссоединения полуострова с Россией.