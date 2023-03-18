Москва, 18 марта, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения ВСУ, расположенного в селе Велетенское под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации агентства, в результате нанесённого удара Вооружённые силы России уничтожили 20 украинских бойцов, шесть автомобилей и реактивную систему залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города, в которой проживал военный ВСУ.