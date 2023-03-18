Москва, 18 марта, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Неполадки наблюдаются в работе социальной сети «ВКонтакте» в России и Белоруссии, жалобы пользователей зафиксировал 18 марта детектор сбоев Downradar.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

Пик жалоб — свыше 3700 обращений — зафиксирован около 11 часов утра по московскому времени. Больше всего жалоб прислали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

В основном они сообщали об общем сбое в соцсети. Также наблюдались проблемы с входом на сайт и повторным входом после «выброса» из профиля.

В пресс-службе соцсети подтвердили «кратковременные сложности с загрузкой сообщений» в ряде регионов. Остальные сервисы соцсети работают штатно.

«Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно», — заверили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый сбой в соцсети «ВКонтакте» наблюдался 13 марта.