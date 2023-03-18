Овечкин мощным броском снёс шлем вратарю «Сент-Луиса»
Вашингтон, 18 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз» нанёс бросок, после которого вратарь соперников Джоэль Хофер потерял шлем.
Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон» принимал на своём льду «Сент-Луис».
На восьмой минуте периода Овечкин нанёс мощный бросок в касание из левого круга вбрасывания. Шайба попала в голову Хоферу, из-за чего тот потерял шлем. Судьи остановили игру, голкипер не пострадал.
Для 22-летнего Хофера это был первый матч в сезоне 2022/23. Он отразил 32 из 34 бросков и был признан первой звездой встречи. Овечкин отметился голевой передачей. Матч завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 5:2.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон» — «Баффало».