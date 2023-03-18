Вашингтон, 18 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз» нанёс бросок, после которого вратарь соперников Джоэль Хофер потерял шлем.

Сергей Бобылев/ТАСС Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон» принимал на своём льду «Сент-Луис».

На восьмой минуте периода Овечкин нанёс мощный бросок в касание из левого круга вбрасывания. Шайба попала в голову Хоферу, из-за чего тот потерял шлем. Судьи остановили игру, голкипер не пострадал.

Для 22-летнего Хофера это был первый матч в сезоне 2022/23. Он отразил 32 из 34 бросков и был признан первой звездой встречи. Овечкин отметился голевой передачей. Матч завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 5:2.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон» — «Баффало».