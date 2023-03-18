Киев, 18 марта, 2023, 10:29 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает 18 марта украинское министерство цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сообщения об объявлении воздушной тревоги стали поступать в 10:08 мск и в течение нескольких минут распространились по всей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении после серии взрывов инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области Украины.