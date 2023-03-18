Москва, 18 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Россия стала для палестинцев одним из основных защитников их права на самоопределение, независимость, заявил глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

ИА REGNUM Россия

Он отметил, что его нынешний визит в Россию отличается от предыдущих, так как проходит на фоне изменений в регионе и мире — «чрезвычайного замешательства», связанного с российской военной спецоперацией на Украине.

«Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость», — сказал Абу Марзук РИА Новости по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Он добавил, что палестинцам необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах, чтобы на ближневосточной арене произошли изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд обвинил Запад в применении двойных стандартов в отношении России и привёл в пример ситуацию вокруг Палестины. Против Израиля с 1967 года не было никаких санкций за его агрессию против арабского мира, отметил он, тогда как из-за ситуации на Украине западные страны сразу же ввели против России всевозможные санкции.