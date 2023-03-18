Сидней, Австралия, 18 марта, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Понимание и поддержку российскому народу и правительству выразили представители общин австралийских аборигенов. Об этом 18 марта сообщает ТАСС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Народ России

Отмечается, что делегация от общин австралийских аборигенов прибыла в генеральное консульство России в Сиднее и встретилась с генконсулом РФ Игорем Аржаевым.

«Первые жители Австралийского континента выступают против передачи правительством Австралии оружия и иной поддержки Украине», — сказал старейшина одной из общин Брюс Шиллингсворт.

Он добавил, что коренные жители континента не давали разрешения отправлять оружие и деньги на войну, которая не касается Австралии.

Также он отметил, что русские люди — «братья и сёстры для австралийских аборигенов», а участники делегации выражают поддержку усилиям российского народа в борьбе «за свои земли и за свободу своих собратьев».

По его словам, эти идеи близки коренным жителям Австралии, у которых отобрали землю более двухсот лет назад. Также участники делегации подчеркнули, что солидарны с людьми Донбасса, которые являются коренными жителями той земли, за которую они сражаются.

После встречи члены делегации зачитали у стен генконсульства РФ меморандум о создании австралийского подразделения Международного движения русофилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Москве прошёл первый конгресс Международного движения русофилов. Своё приветствие участникам мероприятия направил президент России Владимир Путин.