Москва, 18 марта, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Ушёл из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин, ему было 94 года, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Филатов Илья/Фотохроника ТАСС Главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Отмечается, что Чернавин скончался в ночь на 18 марта в госпитале.

Прощание с последним главнокомандующим ВМФ СССР пройдёт в воинском мемориале в подмосковном городе Мытищи.

Чернавин — Герой Советского Союза, он был назначен адмиралом флота в1983 году. Также Чернавин занимал пост заместителя министра обороны СССР с 1985 по 1992 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал армии Алексей Маслов.