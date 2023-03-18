Пхеньян, 18 марта, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В КНДР за сутки порядка 800 тысяч молодых жителей захотели поступить на военную службу или вернуться на неё для противостояния США и их марионеткам, а также для объединения полуострова. Об этом 18 марта пишет газета Rodong Sinmun.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По её информации, 17 марта в КНДР около 800 тысяч участников молодежных союзов попросили зачислить или возвратить их в ряды Корейской народной армии.

Уточняется, что количество добровольцев продолжает расти во всех регионах страны, в которой все мужчины обязаны служить в армии не менее десяти лет, а женщины — не менее трех лет.

«Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующих ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности, эти происки являются невиданными по своей агрессии и масштабам», — отмечается в газете.

13 марта США и Республика Корея (Южная Корея) начали масштабные учения.

По информации журналистов, молодежь поднялась на «войну по защите Родины и ради разгрома противника».

«Их рвение вступить в армию свидетельствует о решимости достичь объединения Корейского полуострова и «искоренить фанатиков войны, стремящихся из последних сил уничтожить» КНДР, а также об их патриотизме», — сообщает издание.

Как передавало ИА REGNUM, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, власти страны продолжат действия против военных провокаций США и Южной Кореи, враждующих с Пхеньяном, власти готовы ответить «на ядерное оружие ядерным оружием».