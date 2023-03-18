Мелитополь, 18 марта, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Энергодаре специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города, в которой проживал военный ВСУ. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её информации, стражи порядка Энергодара получили сведения о том, что в квартире многоэтажного дома, в которой ранее проживал военнослужащий ВСУ, могут храниться боеприпасы и оружие.

Отмечается, что, прибыв на место, сотрудники оперативных служб обнаружили в помещении самодельное взрывное устройство и растяжку.

«Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат, смертельный сюрприз должен был сработать при включении света, а на кухне от оставил растяжку, примотанную к боевой гранате «Ф-1», — говорится в сообщении.

Специалисты обезвредили взрывное устройство, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что сейчас экс-владелец квартиры находится на Украине и продолжает военную службу в рядах ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, в Запорожской области обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ, которые осуществляли разведку.