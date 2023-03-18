Вашингтон, 18 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты 17 марта возобновили полёты своих беспилотников над Чёрным морем, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Sra Tyler Woodward/Planet Pix via ZUMA Wire/ТАСС Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk

Отмечается, что полёт в регион совершил американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. По словам одного из собеседников агентства, это «был первый подобный полет беспилотника после инцидента, произошедшего во вторник».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования вблизи от российских истребителей.

Стратегические беспилотники США Global Hawk стали летать другими маршрутами после инцидента с летательным аппаратом MQ-9 Reaper в Чёрном море.